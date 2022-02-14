Emir Abdullahiya: İyi anlaşmaya kısa sürede ulaşılabilir

Emir Abdullahiyan, Tahran’da temaslarda bnlunan İrlanda Dışişleri Bakanı Saimon Kawooni ile düzenlediği basın toplantısında bu konuyu belirtti.

İrlanda ile ilişkilerin gelişmesi gerektiğini ifade eden Emir Abdullahiyan iki ülkenin tarım, gıda, su kaynaklarının yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, tıp sanayi, nano teknolojisi ve yinelenebilir enerji konusunda işbirliğini önceliğe alacaklarını söyledi.

İran’ın İrlanda’nın BM Güvenlik Konseyi üyeliğini desteklediğini ifade eden Emir Abdullahiyan, Viyana nükleer müzakerelerine değinerek, ‘’ İran, iyi bir anlaşmaya hazırdır ve batılıların şok verici davranışlarından memnun değildir. Batılılar bu davranışlarının yerine, metinlerle oynamak yerine ve zamanla oynamak yerine KOEP çerçevesindeki taahhütlerine dönmedeki gerçek rollerini ifa etsinler.’’ dedi.

Emir Abdullahiyan, İran’ın güçlü mantıkla çabalarına devam ettiğini ifade ederek, ‘’ Hedefimiz, KOEP’te vurgulanan ve uluslararsı camianın 2015 yılında desteklediği ambargoların kaldırılmasıdır.’’ dedi.

Viyana’da bugün anlaşmaya varmanın ve ambargoların kalkmasının İran için bugünün yarından daha iyi olacağını ifade eden Emir Abdullahiyan, İran’ın mantıklı müzakereler çerçevesinde ve haklarını alarak bir anlaşmaya varmaya acelesi olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, ‘’ Karşı tarafın tehdir ve ikazları müzakerelerin son noktası olmayacaktır, müzakere maasındaki gerçekleri, ABD ve batılı ülkelerin taahhütlerine dönmedeki ciddiyetleri müzakerenin son zamanını belirleyecektir. ‘’ dedi.

İrlandalı bakan da İran’daki büyükelçiliklerini seneye açmak istediklerini belirterek, Viyana müzakerelerinin anlaşmayla sonuçlanmasının bölge düzeyinde işbirliğini arttıracağını söyledi.

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2012