14 Şub 2022 21:47
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Cumhurbaşkanı Reyisi: Ambargolar kaldırılmalı ve İran hukukuna saygı duyulmalı

Cumhurbaşkanı Reyisi: Ambargolar kaldırılmalı ve İran hukukuna saygı duyulmalı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi, yeni dönemde İran dış politikasının önceliği ve ana ekseninin milletlerin menfaatinin korunması ve karşılıklı saygı olduğunu belirterek, Viyana müzakerelerinde de üzerine vurgu yapılananın ambargoların gerçek anlamda kaldırılması ve İran milletinin hukukuna saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reyisi, İrlanda Dışişleri Bakanı Saimon Kawooni ile yaptığı görüşmede iki ülkenin özellikle enerji, bilim ve teknoloji, sanayi ve tarım konularındaki işbirliği kapasitelerine işaretle İran’ın dost ve bağımsız ülkelerle işbirliğini arttırmak istediğini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin dostça ve yapıcı olduğunu ifade eden CumhurbaşkanI Reyisi, iki ülkenin özellikle ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek için ganiş kapasitelere sahip olduğunu söyledi.

Kawooni de ülkesinin İran ile ilşkileri için özel değer verdiğini ifade ederek, ABD’nin ahde vefasızlığından dolayı İran’ın güveninin sarsılmasının normal olduğunu ve İran’a gereken garantilerin verilmesi ile anlaşmanın yeniden uygulanmasının sağlanmasını istedi.

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