Viyana görüşmeleri; Uluslararası sahnenin borçlularının karar verme zamanı

Üç Avrupa ülkesi ve ABD, yapay süreler belirlemek ve bir anlaşmaya varmak için aciliyet duygusu aşılamak için bir dizi dramatik önlemin ardından, Kongre ile Joe Biden hükümeti arasındaki siyasi ve medya anlaşmazlıklarını vurgulayarak bir Troyka iddiaları paketi öne sürdü. ABD, İran'ı suçlamak için tasarlanmış, bir iyimserlik duygusu aşılayan ve İran'da Viyana görüşmelerinin sonucuyla ilgili kamuoyu beklentilerini artıran yeni bir senaryoya yöneldi.

Aslında müzakerelerin en başından itibaren Viyana Anlaşması'nı İran'ın hükümetten aleni bir talebi haline getirmek ve müzakere heyetine kötü veya geçici bir anlaşmayı kabul etmesi için baskı yapmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu nedenle, eski hükümetin yasa dışı eylemleri ve bu ülkenin uluslararası areneya olan borcu nedeniyle ABD ortamının ve Beyaz Saray'a bağlı medyanın son tezahürü, heyecan yaratmak ve yanlış iyimserlik aşılamak olmuştur.

Daha önce Twitter hesabından Viyana'daki büyükelçimizin ikametgahı yakınındaki güvenlik operasyonlarına ilişkin sahte bir hikaye uyduran Amerikalı gazeteci Laura Rosen, geçtiğimiz günlerde heyecan verici bir haberde muhtemelen önümüzdeki hafta bir anlaşmaya varmakla görevlendirileceğini iddia etti. O, yazısında Batı'nın nükleer ilerleme konusundaki yapay endişesini yineledi ve İran'ın nükleer programını tehdit edici göstermek amacıyla yenilikçi ve varsayımsal "zaman uçuşu" kavramını vurgulayarak Viyana'da nihai bir sonuç için çağrıda bulundu.

Her şeyden önce, "nükleer kaçış" zamanı kavramının net ve kesin bir temeli yoktur ve hatta ABD ile Siyonist rejim arasında bu iddia edilen zaman diliminin nasıl hesaplanacağı konusunda anlaşmazlık vardır. İkincisi, İran İslam Cumhuriyeti, iyi, kalıcı ve inandırıcı bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor ve üçüncüsü, böyle bir belgeye ulaşmanın yalnızca Washington'un siyasi kararlarına bağlı olduğunu vurguluyor.

Geçen hafta medyaya verdiği bir röportajda ABD'li yetkililer, Nükleer Anlaşma'yı kurtarmak için Şubat ayının sonuna kadar hala zamanın olduğunu iddia ederek, Viyana'da bir anlaşmaya varmak için son tarih olarak bir kez daha yeni bir tarih belirlediler. ABD hükümeti, son tarihler belirleyerek ve güvenilirliğini giderek daha fazla sorgulayarak medyaya baskı uyguladığını şimdiye kadar anlamalıydı. Ancak bu tür taktikler İran delegasyonu üzerinde baskı yapmak için bir kaldıraç olamaz. Bu nedenle, ABD hükümetinin sürekli değişen yapay tarihler belirlemek ve gereksiz aciliyet yaratmaktan kaçınmak yerine gerekli kararları almaya ve diyaloğu ilerletmeye odaklanması daha iyi görünüyor.

Aslında ABD hükümeti gerçekten Viyana'da bir anlaşmaya varmaya kararlıysa, siyasi şovları, medyayı ve İran'la her türlü anlaşmaya ve temelde bölgedeki her türlü diplomatik çözüme karşı olan Siyonist rejimi tatmin etmeye çalışmayı bırakmalı ve kararlar almalıdır.

Viyana görüşmeleri hangi aşamada?

Viyana görüşmelerinin temposunun ve delegasyonların hareketlerinin arttığı bir gerçektir ve diyalog sürecinin dinamizmini göstermektedir. Geçen günlerde üç çalışma grubunun tümü (yaptırımların kaldırılması, nükleer sorunlar ve yürütme düzenlemeleri) kalan sorunları ele almak için bir araya geldi. Rusya'nın başmüzakerecisi Mihail Ulyanov'a göre, Viyana'daki Nükleer Anlaşma konusunda yoğun çalışmalar yapılıyor.

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell ise geçen hafta Fransız büyükelçisinin Washington'daki konutunda düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, "Müzakerelerin sonuna yaklaşıyoruz. Bir hafta mı, iki hafta mı, üç hafta mı olacak bilmiyorum... Umarım önümüzdeki haftalarda bir anlaşmaya varabiliriz' dedi.

Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti müzakere heyeti, İran halkının çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşmaya varılması için müzakerelere ciddi bir irade ile katılıyor. İran'ın başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni, 'Karşı taraf yaptırımların kaldırılmasına ve İran'ın bu konuda düşündüğü mekanizmaları kabul etmeye ne kadar ciddi hazırlanırsa, nihai anlaşmaya varma süresi o kadar kısalır' diye belirtti.

Ancak müzakereler ilerlerken akılda tutulması gereken şeylerden biri, olası bir anlaşmaya varıldıktan sonra, Batı tarafının taahhütlerinin yerine getirildiğinin doğrulanması için bir sürenin gerçekleşmesi gerektiğidir. Bu fikir tüm taraflarca kabul edilmiş olsa da, böyle bir fikrin yeni ve eşi benzeri olmayan doğası gereği, müzakere konularının en karmaşıklarından biridir.

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