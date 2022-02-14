Şemhani: Viyana görüşmelerinin sonucu kesin olarak açıklanabilir

Twitter hesabından Viyana'daki görüşmelerin sonucu hakkında açıklama yapan Amiral Şemhani, 'Viyana görüşmeleri, sonucun kesin olarak ve spekülasyona gerek kalmadan açıklanabileceği bir aşamaya geldi' diye belirtti.

Şemhani, 'ABD'nin Nükleer Anlaşma'da kabul edilen ilkelere dayalı güvenilir ve kalıcı bir anlaşmanın gereklerini gerçekleştirme veya kabul etmeme yönündeki siyasi kararı, spekülasyonun yerini alabilir' diye ekledi.

Bugün Viyana görüşmeleri zor ve karmaşık bir noktaya geldi ve bir irade savaşı başladı. 27 Aralık'ta Viyana'da başlayan sekizinci tur müzakereler, katılımcıların bir anlaşma taslağını tamamlaması ve bazı tartışmalı konularda karar vermesiyle en uzun müzakere turlarından biri.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish