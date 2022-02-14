14 Şub 2022 15:06
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Şemhani: Viyana görüşmelerinin sonucu kesin olarak açıklanabilir

Şemhani: Viyana görüşmelerinin sonucu kesin olarak açıklanabilir

Tahran, İRNA- Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani, ABD'nin Viyana müzakerelerinde güvenilir ve kalıcı bir anlaşmanın gereklerini yerine getirme veya kabul etmeme konusundaki siyasi kararına atıfta bulunarak, 'Görüşmeler öyle bir aşamaya geldi ki sonucu kesin olarak belirlenebilir' dedi.

Twitter hesabından Viyana'daki görüşmelerin sonucu hakkında açıklama yapan Amiral Şemhani, 'Viyana görüşmeleri, sonucun kesin olarak ve spekülasyona gerek kalmadan açıklanabileceği bir aşamaya geldi' diye belirtti.

Şemhani, 'ABD'nin Nükleer Anlaşma'da kabul edilen ilkelere dayalı güvenilir ve kalıcı bir anlaşmanın gereklerini gerçekleştirme veya kabul etmeme yönündeki siyasi kararı, spekülasyonun yerini alabilir' diye ekledi.

Bugün Viyana görüşmeleri zor ve karmaşık bir noktaya geldi ve bir irade savaşı başladı. 27 Aralık'ta Viyana'da başlayan sekizinci tur müzakereler, katılımcıların bir anlaşma taslağını tamamlaması ve bazı tartışmalı konularda karar vermesiyle en uzun müzakere turlarından biri.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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