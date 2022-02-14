Viyana anlaşması karşı tarafın siyasi kararlarını bekliyor

Düzenlediği basın toplantısında Viyana'daki görüşmelerin gidişatı ve görüşmelerde ABD'nin siyasi karar alma mekanizmasının eksikliği hakkında bilgi veren Hatipzade, 'Heyetler arası müzakere ve görüşmeler devam ediyor, ciddi konuların tartışılması gereken günlere gelindiğinde diyalog zorlaşıyor. Tabii ki, kesinlikle bir dizi gecikmeyle karşı karşıyayız' diye beirtti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin heyetinin Tahran'a dönüşünden sonra önerilen planı yeniden tartıştığını kaydeden Hatipzade, 'Tabii ki, teklif vermek ve almak normaldir ve olağanüstü bir şey olmamıştır. Viyana'daki anlaşma, diğer tarafın siyasi kararlarını bekliyor diyebiliriz. Tahran yıllardır siyasi kararlarını verdi ve Nükleer Anlaşma'da kaldı. İran'ın girişimlerine ve tekliflerine yanıt bekliyoruz' diye konuştu.

Amerikalıların ve Avrupa troykasının iradesi arttıkça anlaşmaya olan mesafenin azalacağını dile getiren Hatipzade, İran'ın hangi garantileri aradığı sorusuna, 'ABD güvenilir değil ve bu nedenle uluslararası hukuk ve ilişkilerin ABD hükümeti tarafından bir kez daha alay konusu olmaması için nesnel garantiler alınması gerekiyor' ifadesini kullandı.

Tüm yaptırımların Nükleer Anlaşma uyarınca kaldırılması gerektiğini açıklayan Hatipzade, 'Yaptırımların başlığının ne olduğu önemli değil ve yanlış bir etiketle uygulandı' diye ekledi.

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