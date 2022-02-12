İran ve Avrupa Birliği'nden müzakere heyetleri bir araya geldi

İran'ın Viyana Müzakereleri Başmüzakerecisi Ali Bakıri ve Avrupa koordinatörü Enrique Mora başkanlığındaki İran ve Avrupa Birliği müzakere heyetlerinin toplantısı bu akşam yapıldı.

Ayrıca bugün Bakıri ve Rusya heyet başkanı Mihail Ulyanov başkanlığındaki İran-Rusya müzakere heyetlerinin ikili toplantısı Avusturya'nın başkentinde başladı.

Çin, Viyana görüşmelerinde İran'ın önerdiği paketi açıkladı

Viyana'daki yaptırımların kaldırılması konulu müzakerelere katılan Çin heyeti başkanı Wang Quan, İran'dan yeni bir teklif paketi geldiğini açıkladı.

Wang Quan Cumartesi akşamı yaptırımlarının kaldırılması görüşmelerinin yapıldığı Coburg Otel'e gelmeden önce gazetecilere verdiği demeçte, 'Özellikle İranlı meslektaşlarımız son paketlerini sunduğundan beri, son aşamaya geldiğimizde hemfikiriz' dedi.

Nükleer Anlaşma Karma Komisyonu toplantısının yapılmasıyla ilgili bazı söz ve hadisler hakkında Quan, 'Bence henüz böyle bir toplantı planlanmadı ama toplantılar iki ve üç şekilde farklı formatlarda yapılıyor' diye ekledi.

Heyetler arasındaki teklif alışverişinin çok taraflı müzakerelerin bileşenlerinden biri olduğunu ve bu müzakerelerin niteliğinini oluşturduğunu belirtmekte fayda var.

Bazı durumlarda, gün içinde birkaç kez farklı tekliflerin değiş tokuş edilmesi, müzakerelerin dinamizminin ve tarafların nihai bir anlaşmaya varmadaki ciddiyetinin bir göstergesidir.

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