Viyana’da diplomatik temaslar sürüyor

Viyana 8. Tur müzakereleri dün yine Viyana’da devam etti ve İran heyet başkanı Bageri, ilk olarak AB temsilcisi Enrike Mora ile görüştü. Bageri daha sonra Rusya Temsilcisi Mihail Olyanov ile ve daha sonra 3 Avrupa ülkesi olan Almanya, İngiltere ve Fransa temsilcileri ile görüştü.

Dün uzmanlar anlaşma metni üzerinde çalışmalarını devam ettiler ve bu çalışmalar bu sabaha kadar devam etti.

Olyanov dün Twitter’den yaptığı açıklamada, İran hariç diğer müzakere heyetlerinin ABD heyeti ile görüştüğünü bildirdi.

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