Şemhani: ABD, Viyana'da siyasi kararlar almak için gerekli bütünlüğe sahip değil

ABD iç anlaşmazlığı ve bunun Viyana görüşmeleri üzerindeki etkisi hakkında twitter hesabından açıklama yapan Amiral Şemhani, 'ABD yönetiminden duyulan sesler, bu ülkede Viyana müzakerelerini ilerletmek için siyasi kararlar almak adına gerekli tutarlılığı gösteriyor' ifadesini kullandı.

Amiral Şemhani, 'ABD hükümeti, İran halkının yasal haklarını ihlal ederek kendi iç anlaşmazlıklarının bedelini ödeyemez' diye ekledi.

Salı günü, bir grup Cumhuriyetçi senatör, Başkan Joe Biden'a görüşleri göz ardı edilirse ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya iade anlaşmasının uygulanmasını sabote etmekle tehdit eden bir mektup yazdı.

Reuters, 33 Cumhuriyetçi senatörün ABD Başkanı'na, ülkenin Nükleer Anlaşma'ya geri dönüşüne ilişkin olası anlaşmaya görüşlerini dahil etmesini ve hükümlerini oylamalarını isteyen bir mektup yazdığını duyurdu.

Bu politikacılar, aksi takdirde ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya dönüşüne ilişkin olası bir anlaşmanın uygulanmasını engellemekle tehdit ettiler.

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