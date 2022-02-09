Farklı zenginlikte kolayca yakıt üretiyoruz

Bir televizyon programında konuşan İslami, İslam Devrimi'nin zaferinin 43. yıldönümünü kutlarken, ülkenin nükleer endüstrisindeki kazanımlara işaret ederek, 'Etkili bir teknoloji olan nükleer teknolojiyi her boyuta genişletebilmemiz gerekiyor. Attığımız ilk adım, etkili olabilmesi için bu teknolojinin özellikle tarım, gıda ve sanayi alanında tüm konularda ışınlama yoluyla etkinliğini teşvik etmek için çalışmalar ve planlamalar yapmaktı' ifadesini kullandı.

Tarım Bakanlığı ile Karayolları ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları kullanarak kapsamlı çalışmalar yaptıklarını kaydeden İslami, ışınlama için ülkenin 12 bölgesini tanımlayabildiklerini dile getirdi.

Önümüzde bilgi birikimine dayalı şirketler ve bu alana yatırım yapmakla ilgilenen şirketlerin katılımıyla gerçekleştirilecek 12 ışınlama sanayi kutbunun uygulamasının yer aldığına dikkati çeken İslami, '2. adımda, bu endüstride ekonomik etkileri olabilecek ışnlamanın konumunu ve işlevini tanımlamak için büyük gıda ve tarım endüstrilerinin varlığıdır. 3. adımda yerelleşme sürecini yüksek bir hızla başlattık ve yerelleşme organizasyonunda başlayan hareketle bu işlev için yeni cihazları gündeme aldık' değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran ile ışınlama alanında yaptığı işbirliğine değinen İslami, 'Ne yazık ki ülkemiz, UAEK'nin asli görevi olan doğal haklarından seçici muamele nedeniyle yararlanamadı. Şu ana kadar elde ettiğimiz her şey, kurallara uygun olarak mevcut her türlü yardım almadan elde edilmiştir ve bu, uluslararası sistemlerin ülkemize olan davranışının ayırt edici özelliklerinden biridir' diye ekledi.

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