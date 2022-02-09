Borrell: Müzakerelerin son aşamasındayız

Müzakerelerin kaç hafta süreceğini bilmediğini kaydeden Borrell, 'Önümüzdeki haftalarda bir anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum. Konu çok gizli olduğu için daha fazla ayrıntıya giremiyorum' ifadesini kullandı.

ABD'nin önerilerde bulunduğunu ve karşılıklı teklifler olduğunu söyleyen Borrell, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın nükleer faaliyetlerinin ertelenmesi konusunda bir anlaşmaya varılmasının "en önemli sorun" olduğunu kaydetti.

Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler, Salı akşamı İran'ın başmüzakerecisi ile AB elçisi Enrique Mora arasındaki görüşmeyle kısa bir aradan sonra yeniden başladı.

Geçen hafta istişareler ve siyasi kararlar için başkentlere giden heyetler, dün görüşmelere devam etmek üzere Viyana'ya döndü.

Son günlerde, müzakerelerin bu turda sonuçlanması için karşı taraftan pek çok umut var. Bu, İran İslam Cumhuriyeti müzakere heyetinin başından beri ilkeli politikası, müzakerelerin kriteri, ilkeleri ve talimatları olması gerektiği ve bir anlaşmaya varma zamanının bu ilkelerin sağlanmasına bağlı olduğundan kaynaklıdır.

İran İslam Cumhuriyeti, mümkün olan en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmak istiyor, ancak müzakerelere acele etmeyeceğini ve sahte sürelerin ilkeleri ve kırmızı çizgileri ihlal etmeyeceğini vurguluyor.

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