İran müzakere heyeti 4 özel gündemle Viyana'da

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur Viyana Müzakereleri, birkaç gün aradan sonra bugün Viyana'da devam edecek. Salı sabahı Viyana'ya giden ekibin başkanı ve İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakıri'nin bu öğleden sonra Viyana'ya geldikten sonra Ortak Komisyonun koordinatörü Enrique Mora ile görüşmesi planlanıyor.

Viyana'daki müzakereler ilerledikçe ve özellikle yedinci ve sekizinci turlarda uzun teknik görüşmeler yapılırken, Viyana'daki müzakere heyetleri kalan sorunları sonuçlandırmak ve siyasi kararlar almak için geçen haftanın başlarında başkentlere döndüler.

İran müzakere heyetine yakın bir kaynak İRNA'ya, ülkemizin müzakere heyetinin geçen hafta ve bu hafta Tahran'da kaldığı süre boyunca ülkedeki en yüksek makamlarla ayrıntılı istişarelerde bulunduğunu söyledi.

Açıklamaya göre, İran müzakere heyeti koordinasyondan sonra dört görüşmede de yapıldı. Yaptırımların kaldırılması, doğrulanması, garantilerin alınması ve nükleer konu alanı, net bir gündemle ve ülkenin en yüksek makamlarıyla tam bir koordinasyon içinde Viyana'ya gitti.

Önceki müzakere turlarına kıyasla İran müzakere ekibi, müzakerelerde ülkedeki en yüksek karar verici makamlardan daha geniş ve eksiksiz bir koordinasyonla yer aldı ve bu da P4+1'in müzakere etmesi için farklı bir fırsat yaratmış gibi görünüyor.

ABD basınında çıkan haberlerde, Robert Malley'nin Viyana görüşmelerini açıklamak için Çarşamba günü yapılacak bir kongre oturumuna katılması planlanıyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish