İran ve Finlandiya'dan Viyana görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasına vurgu

İran İslam Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret için Tahran'a gelen Finlandiya Dışişleri Bakanı Peka Havisto, İranlı meslektaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile iki kez bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran ve Finlandiya arasındaki ilişkilerin kurulmasının 90. yıldönümü vesilesiyle, iki ülkenin Dışişleri Bakanları, aralarındaki siyasi, ekonomik ve parlamenter ilişkileri geliştirmenin yollarını inceledi.

İki yetkili, iki ülkenin büyük ekonomik ve ticari potansiyellerini teyit ederken, bu alanlarda işbirliğini önemli ölçüde artırmayı planladıklarını vurguladı. Buna göre, ulaşım, tarım, teknoloji, tıp, ormancılık ve ağaç ve kağıt, çevre, su kaynakları yönetimi ve bilimsel değişim alanlarında ilişkilerin önemli kapasitelerinin operasyonel hale getirilmesine özel önem verildi.

Bakanların 'görüşmelerinin bir diğer bölümünde, Afganistan'ın mülteciler, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele alanlarındaki gelişmelerinin etki ve sonuçlarını yönetme çabalarına odaklanıldı. Her iki taraf da Afganistan'da iç istikrarı ve bölgede güvenliği teşvik edecek şekilde kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını destekleme gereğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan ve Havisto, Viyana müzakerelerinin son durumu hakkında görüş alışverişinde bulundular ve müzakerelerin, tüm tarafların nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri tam olarak yerine getirmelerine yol açacak şekilde verimli olması gerektiğini vurguladılar.

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