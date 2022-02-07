Emir Abdullahyan: Avrupa sadece İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ibaret değil

Tahran'da resmi ziyarette bulunan Finlandiya Dışişleri Bakanı Peka Havisto ile görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşanEmir Abdullahiyan, 'İkili meseleleri görüştük. İran-Finlandiya ilişkileri doğru yerde. Sayın Reisi hükümetinde dengeli bir politikaya odaklanıyoruz ve İran'ın yeni vizyonu Avrupa dahil dünyanın her yerine bakmaktır' ifadesini kullandı.

Finlandiyalı mevkidaşı ile Eylül ayında New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu sırasında yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, 'New York'ta iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için mutabakata vardık. Bilim ve teknoloji alanlarında bilimsel ve akademik işbirliğinin geliştirilmesi ve güvenli içme suyuna ek olarak bugün ele aldığımız 11'e yakın işbirliği belgemiz var' diye konuştu.

Finlandiya'nın Batı Asya'ya gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emir Abdullahiyan, 'Afganistan'daki tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına inanıyoruz ve bölgeye sükunetin geri dönmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Umarım bu görüşmeler iki ülke arasındaki görüşmelerin başlangıcı olur. Bölgeye sükunetin geri dönmesini, Yemen'e yönelik askeri saldırıların ve savaşın durdurulmasını, insani kuşatmanın kaldırılmasını, ateşkes ve Yemen-Yemen diyaloğuna odaklanılmasını memnuniyetle karşılıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın İran için çok önemli bir potansiyel olduğunu vurgulayan Emir Abdullahiyan, 'Avrupa'yı sadece İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ibaret görmüyorum. Bu üç ülke ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılarken, diğer Avrupa ülkeleri de İran'ı ilgilendiriyor' diye ekledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı da İran'ın bölgedeki önemli rolünü takdir ederken, 'Finlandiya, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Afganistan'a yardım ediyor. Bu konuda istişarelerimizi yapıyoruz ve Nükleer Anlaşma'yı destekliyoruz. İran'ın UAEK ile iyi bir işbirliğine sahip olduğunu biliyoruz ve Nükleer Anlaşma'dan sonra İran ile işbirliğimizi artıracağız' dedi.

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