Emir Abdullahian: Batı, yaptırımların kaldırılması alanında ciddi ve etkili bir karar vermelidir

Viyana nükleer müzakere süreci ve uluslararası gelişmeler hakkında Çinli meslektaşı ile görüş alışverişinde bulunan Emir Abdullahiyan, Batı'nın yaptırımları kaldırma konusunda ciddi adımlar atması gerektiğini söyledi.

Çin hükümetinin yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana görüşmelerindeki destekleyici tutumuna teşekkür eden Emir Abdullahiyan, Batı'nın gerçekçiliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Batı tarafının yaptırımların kaldırılması alanında ciddi ve etkili bir karar alması ve Nükleer Anlaşma'ya aykırı tüm yaptırımları kaldırarak ve ciddi adımlar atarak önceki ABD yönetiminin başarısız politikalarından önemli ölçüde uzak durduğunu göstermesi gerektiğini belirten Emir Abdullahiyan, pratikte Batı'dan adımlar beklediklerini sözlerine ekledi.

Çin Dışişleri Bakanı Yi de İran'ın Pekin Kış Olimpiyatları'na katılımını takdirle karşılarken, dünyanın muhteşem ve güvenli bir olaya tanık olacağını ve İranlı sporcuların bu uluslararası oyunlarda da iyi sonuçlar elde etmelerini umduğumuzu söyledi.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı geri çekilmesinin İran'ın meşru haklarını zedelediğini ve ihlal ettiğini vurgulayan Yi, 'Viyana görüşmeleri sırasındaki işbirliği ve istişareler ile İran tarafının makul talep önerileri sunması Çin tarafından desteklenmektedir' dedi.

Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının ikinci toplantısının Tahran'da başarıyla gerçekleştirildiğine değinen Wang Yi, üçüncü toplantının gelecek ayın sonunda Pekin'de yapılacağını duyurarak, İranlı meslektaşını bu toplantıya davet etti.

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