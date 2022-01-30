Amiral İrani: İran-Rusya-Çin tatbikatının mesajı bölgede güvenliğin sağlanmasıdır

Üç ülke tatbikatında her ülkenin kendi teçhizaylarıyla yer aldığını ve İran için kapasitelerini, tehditler, komplolar ve ambargolara rağmen operasyonel hale getirmenin büyük bir onur olduğunu ifade eden Amiral İrani, İran’ın kendi ayakları üzerinde durduğunu ve uluslararası düzeyde de deniz alanında söz söyleme hakkına sahip olduğunu söyledi.

İran’ın Cemaran ve Dena fırkateynlerle katıldığını ifade eden Amiral İrani, tatbikatta bölge ülkeleri ve devrim düşmanlarına tek kutuplu dünyanın yok olduğu ikazının yağıldığını belirtti.

Amiral İran, ‘’ Bu tatbikat İran Deniz Kuvvetlerinin çoklu bir tatbikatın yönetimini üstlenecek olgunluğa ulaştığını ve Okyanuslar üzerinde bunu en iyi şekilde yapabileceğini gösterdi.’’ dedi.

Amiral İrani, bu işbirliğinin devamının bölgede istikrarsızlıktan yarar sağlayanların hedef ve planlarını bozacağını belirterek, Hint Okyanusunun dünyanın en güvensiz okyanusu olduğunu söyledi.

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2012