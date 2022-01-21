İran, Çin ve Rusya ortak deniz tatbikatı başladı

Tatbikat sözcüsü İkinci Amiral Mustafa Tacceddini yaptığı açıklamada 2020 Deniz Güvenliği isimli tatbikatın gece ve gündüz devam edeceğini ve belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için düzenlendiğini belirtti.

Taceddini, Hint Okyanusu’nun kuzeyinin önemli su yollarına sahip olduğunu ve bölgenin dünya ticaretinin geçiş merkezi olduğunu belirterek, İran, Rusya ve Çin’inbölgede ve su güzergahlarında kalıcı güvenliğin sağlanması ve menfaatlerinin korunması yönünde çalıtıklarını söyledi.

Tatbikatın 3. senesinin olduğunu ifade eden Amiral Taceddini, ‘’ Bu tatbikat İran deniz kuvvetlerinin büyük güçlerin yanında komutanlık yapabileceğe güce eriştiğini göstermektedir.’’ dedi.

Tatbikatın sloganının ‘’Barış Ve Güvenlik İçin Hep Birlikte’’ olduğunu ifade eden Taceddin, bu sloganın esasında İran’ın bölge ve dünyada stratejik birlikteliklerle yalnız olmadığını gösterdiğini söyledi.

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2012