Şilili uzman: İran-Çin ve Rusya’nin güçlü ekseni batının egemenliğinin kırılmasının başlangıcıdır

IRNA’nın sorularını yanıtlayan Leal, Cumhurbaşkanı Rusya ziyareti ve kendisinin uluslararası gerginlikler, baskılar ve ambargolar altında Putin ile görüşmesine değinerek, bunun batının baskısından kurtulmak için iki ülke arasında kalıcı bir birliktelik arayışından kaynaklandığını söyledi.

İki ülke arasında 20 yıllık snlaşmanın da iki ülke arasında uzun vadeli bir stratejik bakış açısını gösterdiğini ifade eden Leal, Cumhurbaşkanı Reyisi’nin Moskova ziyaretinin kendi başına olumlu sonuçları olan olumlu bir eylem olduğunu söyledi.

Leal, İran-Çin ve Rusya birlikteliğinin Washington için ikaz zilini çaldıüğını ifade ederek, bu birlikteliğin nüfus olarak iki milyar kişiyi ve yüz ölçümü olarak 29 milyon metre kareyi kapsadığını ve dünya gayrı safı hasılasının yüzde 22’sine denk geldiğini söyledi.

Rusya ve Çin’in nükleer müzakerelerin bir parçası olduğunu ifade eden Leal, ayrıca bu iki ülkenin veto hakına sahip BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olduğunu ifade etti.

Leal, üç ülke birlikteliğinin ABD ambargolarını durdurmayabileceğini fakat İran’ın güvenli şekilde petrol ve gaz ihraç edebilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Şilili uzman, bu birlikteliğin Fransa, İngiltere ve Almanya’ya mesajının da onların ABD karşısındaki teslim politikasının 88 milyon nüfuslu İran’da yatırım yapma fırsatını onlardan alacağını hatırlattığını söyledi.

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2012