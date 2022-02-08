İran müzakere heyeti başkanı, Viyana Müzakerelerini sürdürmek için Viyana'ya gitti

Bu sabah Bakıri'nin Nükleer Anlaşma Karma Komisyonu koordinatörü Enrique Mora ile görüşmesi planlanıyor.

Geçen hafta, müzakereciler başkentlerinde istişareler için ara vermeye karar verdiler.

İran, Avrupa Birliği ve P4+1 grubundan (İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) temsilciler, yaptırımların kaldırılmasını ve nükleer anlaşma yeniden başlatılmasını görüşmek üzere Viyana'da görüşmelerde bulunacak.

Dün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Viyana görüşmelerinin devamına ilişkin olarak, Avrupalılarla Amerikalıların hareketsizliği ve ihmalini aşması gerektiğini belirterek, 'İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın davranışının pratikte değişmesini bekliyor' dedi.

Hatipzade, ABD de dahil olmak üzere delegasyonların Nükleer Anlaşma ve yaptırımların kaldırılması doğrultusunda taahhütlerini yerine getirmeleri için net talimatlarla geri dönmelerini beklediklerini açıkladı.