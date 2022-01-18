Rusya'nın Tahran Büyükelçisi: Ekonomik ve bölgesel konular, İran ve Rusya liderlerinin görüşmesinin gündeminde

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ziyareti arifesinde Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, İRNA'ya verdiği röportajda, 'Eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Rusya'ya yaptığı bir önceki ziyaretin üzerinden beş yıl geçti ve şimdi yeni İran Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya yapacağı ziyarete tanık oluyoruz. İki ülkenin cumhurbaşkanları şu ana kadar birkaç telefon görüşmesi yaptı. Bir telefon görüşmesi de çok önemli olsa da yüz yüze görüşmenin yerini tutmaz. Bu, iki cumhurbaşkanı arasındaki ilk görüşme olacak ve bu görüşme hem İranlılar hem de yabancılar için çok önemli' diye belirtti.

İran ve Rusya cumhurbaşkanları arasındaki görüşmelerin gündeminde başta ekonomik ve bölgesel olmak üzere çok çeşitli ikili meselelerin olmasının beklendiğini dile getiren Cagaryan, 'İki ülke cumhurbaşkanlarının görüşmesinin İran ve Rusya hükümetleri arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin gelişmesine yol açmasını umuyoruz' diye konuştu.

İran'da diplomat olarak 10 yılı aşkın tecrübesini hatırlatan Büyükelçi, 'Cumhurbaşkanı Reisi Hükümeti'nin Doğu'ya bakma politikası memnuniyet verici. Rus hükümeti, bu hükümetle işbirliği yapmaya tamamen hazır ve iyi sonuçlar elde etmeyi umuyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran'la ilişkilerimizin kimseyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyareti arifesinde Batı medyasının iki ülke arasındaki ilişkilere karşı yürüttüğü psikolojik savaşa değinen Cagaryan, 'İlişkilerimizin Batı, Kuzey, Güney ve Doğu ile hiçbir ilgisi yok ve bizim için öncelik ikili ilişkilerdir. Üçüncü tarafların Tahran-Moskova ilişkilerinin genişlemesinden memnun olup olmaması bizim için önemli değil' ifadesini kullandı.

Batılı tarafların İran ve Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamalarına tanık olduklarını kaydeden Büyükelçi, 'Bu yaptırımların iki ülke arasındaki ilişkilere hiçbir etkisi yok. İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri genişletmek için üçüncü şahısların rızasını elde etme peşinde değiliz' diye açıklaı.

İran müzakere ekibi müzakerelerde gerekli esnekliği gösteriyor

İran ile P4+1 grubu arasında yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakere sürecine işaret eden Cagaryan, 'Bir önceki ABD yönetiminin Nükleer Anlaşma'dan çekilme kararı, başta Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası hukukun yanlış, yasa dışı ve açık bir ihlaliydi. Amerikalılar taahhütlerini hiçbir şekilde yerine getirmediler ve şimdi bu koşullar altında ABD'ye güvenilip güvenilemeyeceği sorusu ortaya çıkıyor. Viyana müzakereleri biraz zor başladı, ancak şimdi müzakerelerin geleceği konusunda çok iyimseriz. Ali Bakıri Keni liderliğindeki İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakere ekibi gerekli esnekliği gösterdi, ancak her durumda İran'ın ulusal çıkarlarını korumaya çalışıyor' değerlendirmesini yaptı.

İran'a ABD'nin çekilmesinden çok sonra bile Nükleer Anlaşma'ya karşı yükümlülüklerine bağlı kaldığı için övgüde bulunan Cagaryan, 'Nükleer Anlaşma'nın çöküşü ABD'nin yasa dışı bir eyleminin sonucuydu. Avrupalıların da müzakerelerde yapıcı bir rol oynayacağını umuyorum. Nükleer Anlaşma'ya dönmek için hala bir şansımız var ve bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Rus tarafı, müzakerelerin ilerletilmesine yardımcı olmaya tamamen hazır ve müzakerelerdeki Rus temsilcisi Mihail Ulyanov, müzakereleri ilerletmede yapıcı ve olumlu bir rol oynamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish