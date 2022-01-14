Lavrov: Reyisi’nin Rusya ziyareti önemli bir olaydır

Rusya 2021 dış politika değerlendirmesi toplantısında konuşan Lavrov, Cumhurbaşkanı Reyisi’nin Moskova’ya yapacağı ziyaretin önemli olduğunu ve Tahran-Moskova siyasi temaslarının başlaması gerektiğini söyledi.

Korona’nın ziyaretlerin önünde bir engel oluşturduğunu ifade eden Lavrov, iki ülke cumhurbaşkanlarının bir kaç telefon teması olduğunu söyledi.

İki ülkenin ortak bir çok projeye sahip olduğunu ifade eden Lavrov, bu projelerin ortak ekonomik komisyonlarında incelendiğini söyledi.

Lavrov, İki ülke liderlerinin görüşmesinde nükleer mesele ve Fars Körfezi güvenliği hususlarının gündeme geleceğini ifade etti.

Rus Dışişleri Bakanı iki ülkenin BM ve uluslarası kurumlarda işbirliği yaptığını ifade eden Lavrov, iki ülkenin Ortadoğu’da bazı konularda işbirliği yaptığını söyledi.

Viyana nükleer müzakerelerinde ciddi ilerlemeler sağlandığını ifade eden Lavrov, İran ve ABD’den karşılıklı kaygılarını algılamasını istedi.

Lavrov, İran ve Türkiye’nin Kafkasya bölgesinde işbirliği yaptığını ifade ederek, bu işbirliğinin güney kafkasya’daki gerginlikleri azaltabileceğini söyledi.

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