Rus yetkili: Reyisi, Duma’da konuşma yapacaktır

Duma Meclisi Başkan Yardımcısı Aleksander Jovkov, Reyisi’nin Perşembe günü Duma’da bir konuşma yapacağını bildirdi.
Bazı Rus medyası Cumhurbaşkanı Reyisi’nin 19 Ocak’da Moskova’yı ziyaret edeceğini bildirdiler.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahadori Cehromi geçen günlerde Cumhurbaşkanı Reyisi’nin Moskova’yı ziyaret edeceğini bildirerek, ziyarette ikili ilişkileri ve Tahran-Moskova’nın ticari ve ekonomik ilişkileri hakkında görüşeceklerini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen günlerde yaptığı açıklamada, Tahran-Moskova arasındaki ilişkilerin yeniden başlaması gerektiğini belirterek, iki ülke cumhurbaşkanlarının görüşmesinde gündeme dair herşeyin görüşüleceğini bildirdi.
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2012
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