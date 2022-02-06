Avrupa, ABD'nin İran'ın nükleer programı ile ilgili uyguladığı muafiyetlerini memnuniyetle karşıladı

Foreign Policy muhabiri Stephanie Lichtenstein twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İran nükleer müzakerelerinin mevcut durumu hakkında Troyka müzakerecileri, ABD'nin İran'daki nükleer silahların yayılmasını önleme projelerinden muaf tutulmasını memnuniyetle karşıladığımızı belirtti. Bu, Nükleer Anlaşma'nın Viyana'ya dönüşüne ilişkin müzakereleri desteklemek için gerekli teknik tartışmaları kolaylaştırmalıdır' ifadesini kullandı.

Üç Avrupa ülkesi yayınladıkları ortak bir bildiride ABD'nin muafiyetlerine atıfta bulunarak bu fırsatı bir an önce değerlendirmeye çağırdı.

Associated Press Cuma günü Viyana görüşmelerinin ortasında ABD'nin görüşmeleri kolaylaştırmak için İran'ın nükleer programına yönelik bazı yaptırımlardan muafiyetini geri verdiğini duyurmuştu.

Rapora göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Cuma günü İran'ın sivil nükleer faaliyetleriyle bağlantılı olarak birkaç yaptırım muafiyeti imzaladı.

Viyana görüşmeleri, ABD yaptırımlarını kaldırmak ve bu ülkeyi Nükleer Anlaşma'ya tekrar üye etmek amacıyla kritik bir aşamaya girdi.

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