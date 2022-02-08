ABD: Nükleer anlaşmanın canlanmsı mümkün

Associated Press'in bugün bildirdiğine göre, adı açıklanmayan ABD'li yetkili, "Tüm tarafların endişelerini giderecek bir anlaşma mevcut, ancak (böyle bir anlaşmaya) önümüzdeki haftalarda ulaşılmazsa. İran'ın mevcut nükleer programının ilerlemesi, Nükleer Anlaşma'ya dönüşümüzü imkansız hale getirecek' dedi.

İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakıri Keni, Viyana görüşmelerini sürdürmek için bu sabah Tahran'dan Avusturya'ya gitti.

Viyana müzakerelerine, müzakere ekipleri ve başkentler arasındaki istişareler nedeniyle geçen hafta ara verilmişti.

Öte yandan Rusya heyeti başkanı ve Rusya Federasyonu'nun Viyana'daki uluslararası kuruluşların daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Nükleer Anlaşma müzakere sürecinin sona yaklaştığını ve müzakere masasında anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin 20 sayfalık bir nihai belgenin hazırlandığını söyledi.

Ulyanov, Rus gazetesi Kommersant'a verdiği demeçte, "İran nükleer anlaşmasını canlandırma müzakerelerinin Salı günü Viyana'da devam etmesi bekleniyor. Mevcut aşama, son aşama olarak adlandırılabilir. Müzakere süreci zaten uzun bir yol kat etti. Nihai belgenin bir taslağı hazırlanmıştır. Daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyan birkaç nokta var, ancak anlaşma zaten masada. Müzakerelerin nispeten kısa sürede tamamlanabilmesinin temeli budur' dedi.

Ulyanov, 'Bu müzakereleri yürütme deneyimi, belirli tarihleri ​​tahmin etmenin yanı sıra bu tür değerlendirmelerden kaçınmanın daha iyi olduğunu gösteriyor. Nispeten temel olanlar da dahil olmak üzere hala ele almamız gereken bir dizi sorun var' diye belirtti.

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani ise, Viyana görüşmelerinde ABD'nin desteklenmeyen vaatlerine atıfta bulunarak, 'Washington mevcut illüzyonlardan çıkmadan, Viyana görüşmeleri sorunsuz olmayacak' dedi.

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