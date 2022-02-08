İran ve Rusya Dışişleri Bakanları KOEP’in doğru uygulanmasını istediler

Rusya Dışişleri Baanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün yapılan görüşmede taraflar Viyana müzakereleri ile ilgili konular hakkında görüştü ve KOEP’in anlaşmanın ilk günkü şekliyle ihyasına vurgu yaptılar.

Açıklamada tarafların KOEP’in ilk dengeli ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış şeklinde bir an evvel ihyasına vurgu yaptığı ifade edildi.

Açıklamada tarafların ayrıca Cumhurbaşkanı Reyisi’nin başarılı Rusya ziyareti ve tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesi hususlarında istişarelerde bulunduğu ifade edildi.

Viyana nükleer müzakereleri bir haftalık ara sonrası bugün yeniden başladı.

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