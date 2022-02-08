Putin: Moskova ve Paris, Nükleer Anlaşma konusunda yakın pozisyonlara sahip

Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Putin, kendisinin ve Fransa cumhurbaşkanının İran nükleer anlaşmasının statüsü konusunda çok yakın pozisyonlara sahip olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, 'İran'ın nükleer programına ilişkin durumu ve 2015 yılında kabul edilen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın tam olarak uygulanmasının yeniden canlandırılması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararı'nın kabul edilmesini ele aldık' dedi.

'Bu konuda devam eden diplomatik çabalara duyulan ihtiyaç konusunda dayanışma içindeyiz' diyen Putin, 'Bu önemli anlaşmayı korumak için uzlaşmacı çözümlere ihtiyaç var. Buradaki pozisyonlarımızın çok yakın veya diplomatların dediği gibi tutarlı olduğu konusunda anlaştık' diye kaydetti.

Rus cumhurbaşkanı ayrıca Macron ile yapılan görüşmelerde diğer önemli bölgesel ve uluslararası konuların tartışıldığını söyledi. Putin, 'Dağlık Karabağ çevresindeki durumu incelerken, Rus barış güçlerinin ateşkesi sağlamada ve barışçıl bir yaşamın inşasına yardımcı olmadaki olumlu rolüne dikkat çektik' diye ekledi.

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