İran, Amerikalılarla Avrupalıların davranışlarının pratikte değişmesini bekliyor

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Hatipzade, İRNA muhabirinin yarın başlaması planlanan Viyana görüşmeleriyle ilgili sorusuna, 'Greekli istişareler için birkaç günlüpüne Tahran'da bulunan İran müzakere heyeti yarın Viyana'ya dönecek. Tüm heyetlerin yarın dönmesi bekleniyor. İran İslam Cumhuriyeti, başta Washington olmak üzere diğer taraflarda gerekli kararların alınmasını bekliyor. Yaptırımların kaldırılması ve İran'ın Nükleer Anlaşma'nın ekonomik boyutlarından faydalanması konusu İran İslam Cumhuriyeti'nin çok önemli bir kırmızı çizgisidir' ifadesini kullandı.

ABD de dahil olmak üzere delegasyonların Nükleer Anlaşma ve yaptırımların kaldırılması doğrultusunda taahhütlerini yerine getirmeleri için net talimatlarla geri dönmelerini beklediklerini kaydeden Hatipzade, 'Kulağa olumlu gibi gelen sözlerin uygulamada taahhütlere dönüşeceğini umuyoruz. ABD'li yetkililer, Nükleer Anlaşma'dan İran halkının cebinden yasa dışı olarak çekilmesi de dahil olmak üzere, yıkıcı ve yanlış kararların bedelini ödeyemeyeceklerini bilmeli. İran halkının güvenini kazanmaları ve gittikleri yoldan dönmeleri gerekiyor. Viyana'da bu davranış değişikliğini görmeyi bekliyoruz. Avrupalıların Nükleer Anlaşma alanında ayrıntılı ve sık sık hareketsizlikleri vardı ve tek yol kendi itiraf ettikleri gibi dikkatli olmalarıdır' diye konuştu.

Viyana görüşmeleriyle ilgili farklı görüşlere işaret een Hatipzade, 'İyimserlik ve kötümserlik bir yana, görüşmelerin sonucunu tahmin etmek için henüz çok erken. İran heyeti yaptırımları kaldırmak için gecikmeden Viyana'da ve çizgilerimiz çok net ve yaptırımların kaldırılması alanındaki taleplerimiz yerine getirilirse o zaman bir karar verilebilir' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer programına yönelik yaptırım muafiyetinin iadesiyle ilgili olarak Hatipzade, 'Bunlar, Trump yönetiminin Nükleer Anlaşma karşıtı tedbirlerin devamında iptal ettiği hurdalardır. Bunlar nükleer taahhütlerle ilgilidir ve bugün yapılanlar Amerikan iradesinin çok küçük bir parçası olmuştur. Ciddi odak noktamız, İran halkının ekonomik çıkarlarıdır, ancak bu alanda hiçbir önlem alınmamıştır. ABD istediği alanda harekete geçmeye karar verdi. Bunlar ciddiye alınacak konular değil. Amerikan heyeti Viyana'ya döndüğünde net bir gündemle dönmelidir' diye ekledi.

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