Twitter hesabından açıklama yapan Borrell, önümüzdeki hafta Viyana'da Nükleer Anlaşma müzakerelerinin yeniden başlamasından önce Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı önemli telefon görüşmesine atıfta bulundu.

Borrell, 'Nükleer Anlaşma'nın tam olarak uygulanmasına geri dönülmesi, her iki tarafın da iyi niyetini gerektiriyor' diye belirtti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bu telefon görüşmesinde AB dış politika sorumlusu Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın açıkça iyi bir anlaşmaya varılması için kararlı olduğunu vurgulayarak, 'Viyana görüşmelerinde olumlu gelişmeler oldu, ancak yine de beklentilerimizi karşılamıyor' dedi.

Emir Abdullahiyan, görüşmelerin artık önemli bir dönemeçte olduğuna dikkati çekerek, 'Tüm tarafların net bir gündemle, anlaşmaya varmak ve siyasi kararlar almaya hazır olmak için Viyana'ya gelmeleri bekleniyor' ifadeini kullandı.

Görüşmeleri koordine etme çabalarından dolayı Joseph Borrell, Enrique Mora ve Avrupa Birliği'ne teşekkür eden Emir Abdullahiyan, 'Önceki görüşmelerden bu yana görüşmelerde bazı olumlu gelişmeler olduğu, ancak yine de beklentilerimizi karşılamıyor. Kararlılık ve dürüstlükle iyi bir anlaşmaya varılmsı için çalışıyoruz ancak aynı samimiyet ve kararlılıkla kırmızı çizgilerimizin ve ulusal çıkarlarımızın korunmasını vurguluyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Anlaşma'nın son yıllarda İran'a ekonomik fayda sağlamadığını kaydeden Emir Abdullahiyan, 'İyi bir anlaşmaya ancak ekonomik çıkarlarımız sürdürülebilir ve güvenilir olursa ulaşabiliriz. İran iyi bir anlaşmaya varmaya kararlıdır ve bu bağlamda Nükleer Anlaşma'nın koordinatörü olarak Avrupa Birliği ile sürekli ve yakın ilişkiler içinde olacağız' diye ekledi.

Öte yandan Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani de bugün yaptığı açıklamada, İran'ın gerçek ve etkin ekonomik çıkarlarını anlaşmanın oluşturulması için gerekli bir koşul olarak nitelendirerek, 'Yaptırımların kaldırılması yapıcı bir eylem olarak görülmemektedir' dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Amiral Şemhani, 'İran'ın gerçek, etkili ve doğrulanabilir ekonomik yararı, bir anlaşmanın oluşması için gerekli bir koşuldur. Yaptırımların kaldırıldığını göstermek yapıcı bir eylem sayılmaz' diye ekledi.

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