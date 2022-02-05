6 Şub 2022 00:59
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Yaptırımları kaldırma gösterisi yapıcı değil

Yaptırımları kaldırma gösterisi yapıcı değil

Tahran, İRNA- Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani, İran'ın gerçek ve etkin ekonomik yararını Nükleer Anlaşma'nın oluşturulması için gerekli bir koşul olarak nitelendirerek, 'Yaptırımların kaldırılması yapıcı bir eylem olarak görülmemektedir' dedi.

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani de bugün yaptığı açıklamada, İran'ın gerçek ve etkin ekonomik çıkarlarını anlaşmanın oluşturulması için gerekli bir koşul olarak nitelendirerek, 'Yaptırımların kaldırılması yapıcı bir eylem olarak görülmemektedir' dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Amiral Şemhani, 'İran'ın gerçek, etkili ve doğrulanabilir ekonomik yararı, bir anlaşmanın oluşması için gerekli bir koşuldur. Yaptırımların kaldırıldığını göstermek yapıcı bir eylem sayılmaz' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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