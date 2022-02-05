Yaptırımları kaldırma gösterisi yapıcı değil

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani de bugün yaptığı açıklamada, İran'ın gerçek ve etkin ekonomik çıkarlarını anlaşmanın oluşturulması için gerekli bir koşul olarak nitelendirerek, 'Yaptırımların kaldırılması yapıcı bir eylem olarak görülmemektedir' dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Amiral Şemhani, 'İran'ın gerçek, etkili ve doğrulanabilir ekonomik yararı, bir anlaşmanın oluşması için gerekli bir koşuldur. Yaptırımların kaldırıldığını göstermek yapıcı bir eylem sayılmaz' diye ekledi.

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