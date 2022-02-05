Robert Malley: Bir sonraki ABD yönetiminin Nükleer Anlaşmaya yaklaşımını garanti edemeyiz

MSNBC televizyonuna konuşan Malley, Washington ve Tel Aviv arasındaki Nükleer Anlaşma'ya dönüş konusunda anlaşmazlığı kabul ederken, mevcut Tel Aviv yönetiminin bu rejimin daha önceki yetkililerinin ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden dolayı duyduklarını pişmanlığa dikkat etmelerini istedi.

Siyonist rejimin İran'ın nükleer programının barışçıl faaliyetlerine karşı çıkmasıyla ilgili olarak Malley, 'Nükleer Anlaşma'ya dönüş konusunda İsraillilerle aynı fikirde değiliz. Son haftalarda, neredeyse her gün, ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin destekçileri de dahil olmak üzere eski üst düzey İsrailli yetkililer, kararı İsrail güvenliğine maliyeti açısından felaket olarak nitelendirdiler. Mevcut rejim yetkililerini bu tür açıklamalara dikkat etmeye çağırıyoruz' diye belirtti.

ABD'li yetkili, Trump yönetiminin İran'ın nükleer programını durdurmaya yönelik azami baskı kampanyasının hedefinin geri teptiğini ve Washington'un önceki ABD yönetimi tarafından Nükleer Anlaşma'ya karşı 100 İranlıya uygulanan yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu ifade ederek, ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesine rağmen neden İran'dan önce anlaşmaya dönmek istemediğine ilişkin MSBC'nin açık sorusuna yanıt vermekten kaçındı.

Sunucunun İran'ın ABD'ye güvenmeme ve anlaşmadan çekilmenin tekrarlanmayacağını garanti etme hakkına sahip olduğu şeklindeki özel sorusuna kesin bir cevap vermeyen Malley, mevcut yönetimin bir sonraki ABD yönetiminin anlaşmadan çekilmeyeceğine dair garanti veremediğini kaydetti.

MSNBC sunucusu Malley'ye Nükleer Anlaşma'dan ilk ayrılanın ABD olduğunu hatırlatması ve şimdi neden koşulsuz olarak geri dönmediğine ilişkin sorusuna Malley, 'Mesele ülkenin Nükleer Anlaşma'dan en başta hangi ülkenin çekildiği değil. ABD'nin önce Nükleer Anlaşma'ya dönmesi ve İran'ın bir bütün olarak harekete geçmesini beklemesi gerektiğini kastediyorsanız, son 10 aylık müzakerelerin böyle bir hamlenin bu kadar basit olmadığını gösterdiğini söylemeliyim. ABD'nin taahhütlerini tekrar yerine getirip getiremeyeceği konusunda farklı görüşlerimiz var. İranlılar bizden Donald Trump'ın koyduğu tüm yaptırımları kaldırmamızı istiyor ve biz de onun uyguladığı yaptırımların bir kısmının İran'ın davranışından kaynaklandığını ve nükleer anlaşmayla hiçbir ilgisi olmadığını söylüyoruz ve biz de bunları sürdürmek niyetindeyiz' değerlendirmesinde bulundu.

ABD hükümetinin Nükleer Anlaşma'ya dönüşü ulusal çıkar olarak gördüğünü ve Orta Doğu'da daha fazla gerilimi önlediğini kaydeden Malley, Nükleer Anlaşma'nın İran'ın nükleer programını sınırlamanın en iyi yolu olduğunu iddia ederken, 'Yakın zamanda bir anlaşmaya varamazsak, İran'ın nükleer programını ele almanın başka yollarını düşünebiliriz' tehdidinde bulundu.

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