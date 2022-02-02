Bugün nükleer teknoloji, ülkenin kalkınmasının itici gücüdür

İslam Devrimi'nin 43. yıldönümü arifesinde Şehit Muhsin Fahrizade'nin ailesiyle bir araya gelen İslami, İslam Devrimi'nde Fecr'in hayırlı günleri ile İmam Humeyni ve Devrim şehitlerini anarak, 'Fecr On Günleri, Emperyalizm'e bağlı bir rejimi deviren ve ülkeyi bağımsızlaştıran büyük İran halkının uyanış dönemidir' diye belirtti.

Şehit Fahrizade de dahil olmak üzere yüksek rütbeli şehitlerin İslami İran'ın onurunu ve otoritesini kurmak için adımlar attıklarını kaydeden İslami, 'Şimdi yurttaşlarımız, yabancıların etki ve gücünden etkilenmeden ülkenin ve devrimin yüksek hedeflerine ilerlemede kararlı bir şekilde yürüyor' değerlendirmesinde bulundu.

Bugün, şehitleri anmak ve şehitlerin idealleriyle ahdi yenilemek için Şehit Fahrizade'nin ailesi ile bir araya geldiğini kaydeden İslami, 'Cenab-ı Hakk'tan bizleri bu yolda sabit tutmasını dilerim; Şehit ailelerinin ve halkın dualarının İslam İnkılabı yolunda ve vatanın yüce hedeflerinde bizlere eşlik etmesini temenni ederim' ifadesini kullandı.

İslam Devrimi'nin başarıları ve İran'ın nükleer endüstrisinin ülkenin kendi kendine yeterliliği ve yaptırımların etkisizliği konusundaki faaliyetleri ile ilgili olarak İslami, 'Yeni teknolojiler alanı otorite ve güç olarak kabul edilir. Dünyanın emperyalist bakış açısına göre, güçlü ülkeler arasında İslami İran'ın varlığı yasaklanmış; Çünkü ülkemiz için zenginlik ve güç adına yeni teknolojilere erişim, bizleri emperyalizmin tahakkümünden çıkarıyor' diye ekledi.

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