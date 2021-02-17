Şehit Süleymani ve Şehit Fahrizade suikastı devlet terörizminin açık bir örneğidir

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede açıklamalarda bulunan General Hatemi, ikili konuları ve bölgesel ve uluslararası güvenliği değerlendirdi.

Japon mevkidaşını bu makama gelmesinden dolayı tebrik eden General Hatemi, iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun geçmişine atıfta bulunarak, özellikle savunma alanında ikili işbirliğini genişletme ve derinleştirme gereğini vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin teröre karşı mücadeledeki stratejik rolüne ve bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasına verdiği katkıya değinen General Hatemi, 'General Kasım Süleymani'nin ABD terör ordusu tarafından namertçe öldürülmesi ve bilim adamı Fahrizade'nin Siyonist unsurlar tarafından şehit düşmesi, devlet terörizmi ve bölge istikrarsızlık ve güvensizliğinin açık örnekleridir' ifadesini kullandı.

Önceki ABD yönetiminin Nükleer Anlaşma'daki yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi ekonomik savaş ve insanlık dışı yaptırımlara ilaveten İran'ın ilaca erişimini engellediğine değinen General Hatemi, 'O yönetim insanlık dışı yaklaşımını her zamankinden daha açık bir şekilde gösterdi ve maalesef bu yaklaşım günümüzde de devam etmektedir' deüerlendirmesinde bulundu.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo da bu görüşmde yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu ve Umman Denizi'ndeki Japon deniz birliklerinin varlığı ve misyonu hakkında bilgi verdi.

Bu kuvvetlerin herhangi bir koalisyondan bağımsız olarak görevlerini bağımsız olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Nubue, Orta Doğu'da Japonlara ait gemilerin güvenli seyrini sağlamak için istihbarat toplama faaliyetlerinin genişletildiğini belirterek, İran'ı, Japonlara ait olanlar da dahil olmak üzere gemilerin güvenliğini sağlamak için işbirliği yapmaya çağırdı.

Görüşmede ayrıca Çabahar'daki Hint Okyanusu Deniz Güvenlik Merkezi de dahil olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında korona virüsü ve diğer alanlarla mücadelede deneyim aktarımı üzerinde duruldu.

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