İran, Donald Trump ve diğer Amerikan üst düzey yetkililerini terörizmi destekledikleri için İran yaptırımlar listesine aldı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mark Sper (eski Savunma Bakanı), Christopher Miller (Savunma Bakan Vekili), Steven Manuchein (ABD Hazine Bakanı), Gina Hespel (CIA Direktörü), Jared Kouchner (Trump'ın kıdemli danışman), John Bolten (eski ABD Ulusal Güvenlik Danışman), Andrea Gaki (ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Bürosu Başkanı) gibi isimlere bu listede yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Listede iismleri açıklanan Amerikalılar, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturan ve insan hakları da dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel ilke ve ilkelerini ihlal eden terör suçları işledikleri ve terörü destekledikleri için İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımlar listesine eklendiler.

İran İslam Cumhuriyeti ve İran vatandaşlarına karşı terörist faaliyetleri ve eylemleri organize etmek ve desteklemek ve terörist grupların, bölgedeki baskıcı rejimlerin yanı sıra Siyonist, terörist ve baskıcı rejimi oluşturmak, finanse etmek, onlara silah ve eğitim sağlamak ve tam olarak desteklemek, bu kişilerin işledikleri diğer suçlardır. Ayrıca bilim adamı Şehit Fahrizade suikastında Siyonist rejimin terörist eylemleri, Donald Trump'ın rol oynadığı faaliyetler arasındadır.

Trump'ın İran karşıtı eylemlerinin diğer örnekleri arasında İranlıların özellikle kovid-19 hastalığı karşısında gıda, ilaç, hizmet ve tıbbi ekipmanlara erişiminin engellenmesi, onları temel haklarından mahrum bırakması ve milyonlarca İranlının hayatını tehlikeye atması yer alıyor.

İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin uluslararası suçlarıyla mücadele etmek için gerekli önlemleri alma, başta devlet terörü olmak üzere her türlü terörizmle mücadele etme, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı koyma ve vatandaşlarını koruma hakkına sahiptir. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarını, İran halkının temel haklarının korunmasını ve temel insan haklarının korunmasını hedeflemektedir'.

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