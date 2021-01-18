Zarif: Trump yönetiminin yaptıkları İran iradesini etkilemez

Zarif, İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonundaki gündeme gelen konuları anlatırken bu konuyu belirtti.

Zarif, Trump yönetiminin son günlerinde İran aleyhindeki tahriklerine değinerek, ‘’ İran gerginlik ve savaş peşinde değildir, fakat Trump’ın bitmek üzere ola yönetiminin yaptıkları İran halkı iradesinde etkisi yoktur. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Eğer kimse İran’a saldırı niyetindeyse daha önceki tecavüzleri de gözönünde bulundurmalı, fakat Trump yönetiminin bir iki günlük ömründe bizim önleyici uygulamalarımız iyi cevap veremektedir. ‘’ dedi.

Zarif, İran’ın Karabağ konusunda Azerbaycan toprak bütünlüğüne verdiği desteği belirterek, ‘’ Biz meskun mahaller özellikle tarihi miras olan Gence’ye karşıyız. ‘’ dedi.

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2012