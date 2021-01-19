Rabii: Trump yönetimi yolun sonuna geldi

ABD yeni yönetiminin de sorumluluk kabul etmesi ve uluslararası kanunlara saygılı davranmasının dünya tarafında istendiğini ifade eden Rabii,’’ ABD yeni yönetimi geçmiş yönetimin kötü mirası ve kara lekesini seçerek telafi etmemeli, bu mirastan daha kötüsü bunu baskı unsuru olarak kullanmaya çalışmaktır. Halkımızın bugüne kadar olan direnişi, baskı ve ambargonun bizi teslim edemeyeceğini göstermektedir. ‘’ dedi.

Rabii, ‘’ ABD yakında dünya barış ve güvenliğini tehlike iddiası ile uluslararası hukuku çiğnemek ve insanlık aleyhine cinayet işleme vesveseleri yerine kayıtsız şartsız uluslararası taahhütlerine ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına dönebilme, İran ile uluslararası camia ile ilişkilerinde yeni ufuklar fırsatı yakalayacaktır. ‘’ dedi.

ABD’nin azami baskı politikasının tarihte kalıcı rüsvalığa dönüşme gerçeğinin değişmeyeceğini ifade eden Rabii, bu rüsvalığın sadece İran halkına tarifsiz acılar yaşatanların değil, farsça ve yabancı dillerdeki bunu destekleyenlere de kalacağını söyledi.

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2012