Trump dahil bazı üst düzey ABD’li yetkililer İran yaptırım listesine alındı

Hatibzade, eski Savunma Bakanı Mark Esper, Savunma Bakan ekili Christopher Miller, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook, ABD'nin Venezuela ve İran Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın bugünden itibaren İran'ın yaptırım listesine eklendiği belirtti.

Hatibzade, ABD'li üst düzey yöneticilere "İran ve vatandaşlarına yönelik terörizm faaliyetleri ve insan hakları karşıtı girişimlerde oynadıkları rol" nedeniyle yaptırım uygulandığını aktardı.

Hatibzde bu kişilerin Şehit General Kasım Süleymani suikastının emrini verdiğini ve İran'a karşı terörizm faaliyetlerini organize ettiklerini belirterek, bu kişilerin "işlediği suçlara" ilişkin kapsamlı açıklamanın en kısa sürede yapılacağını kaydetti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012