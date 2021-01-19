19 Oca 2021 22:10
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News Code: 84191050
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Ruhani: Terörist Trump yönetiminin sınırlamaları İran’ın Korona aşısına ulaşmasını gecikti

Ruhani: Terörist Trump yönetiminin sınırlamaları İran’ın Korona aşısına ulaşmasını gecikti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, terörist Trump yönetiminin sınırlamalarının İran’ın korona aşısına ulaşmasını geciktiğini bildirdi.

Ruhani, Korona Milli Komite Toplantısında yaptığı açıklamada, ‘’ Hükümet gelecek haftalarda korona aşısını ithal ederek plannlamalar çerçevesinde aşılamaya başlamaya azimlidir. ‘’ dedi.

Korona aşısının yapımının İran’ı önceliklerinden olduğunu ifade eden Ruhani, ‘’ Diğer ilaç ve teçhizat ihtiyaçlarının yanında öncelikli olarak korona aşısı üretilmelidir. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ Eğer terörist Trump yönetimi tarafından ambargolar, engellemeler ve sınırlamalar olmasaydı aşılamaya çok daha önce başlayabilirdik ve ABD bu cinayeti İran aleyhinde yaptı. ‘’ dedi.

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