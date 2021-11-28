Nükleer bilim adamlarına yönelik 4 suikast davasında karar yakında açıklanacak

Nükleer bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin şehadet yıldönümü vesilesiyle konuşan Garipabadi, 'Bu konuda dava açılmış ve diğer davalar da yakında açılacaktır. Şehit Fahrizade, 28 28 Kasım 2020'de Demavend'ın Abserd bölgesinde İslam Devrimi düşmanları tarafından şehit edildi' dedi.

Şehit Fahrizade'nin ancak şehadetinden sonra insanların onun bazı hizmetlerinden haberdar olduğu kimliği belirsiz bir bilim adamı olduğuna değinen Garipabadi, 'Şehit Fahrizade'nin özellikle nükleer bilgi ve tecrübe alanındaki hizmetleri kalıcı olacaktır' diye konuştu.

Bu önemli bilim insanının öldürülmesinin, diğer nükleer şehitlerimizin öldürülmesi gibi, uluslararası kuruluşların ve terörle mücadele iddiasındaki ülkelerin eylemsizliği ve sessizliği nedeniyle insanlık suçu ve uluslararası hukuk ile insan hakları ihlali olduğuna dikkati çekerek, 'İlgili diğer kurumların koordinasyonu ve işbirliği ile bu suçları uluslararası arenada da takip edip soruşturacağımızı umuyoruz' diye ekledi.

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