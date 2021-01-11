İnterpol'ün General Süleymani ve Fahrizade suikastlerinin failleri ve azmettiricilerini yargılaması gerekiyor

Kırmızı uyarı, bir suç işleyen ve başka bir ülke veya ülkelere kaçan kişilerin uluslararası alanda yargılanabileceğine dair bir bildiridir. Kırmızı bültende, aranan kişinin bulunduğu ülkenin İnterpol ofisinin, talepte bulunan ülkenin İnterpol ofisine ve merkezi sekreterliğe derhal haber vermesi gerektiği belirtilmektedir.

Basın toplantısında konuşan General Haciyan, 'Uluslararası toplum, İran'ın organize suçla mücadelede ön saflarda yer aldığını bilmeli, otoriter hükümetler yanlış bir şekilde bizi insan haklarını ihlal eden ülke olarak görüyor' diye belirtti.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Irak Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis, sekiz kişi ile birlikte, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle suikasta kurban giderek şehit oldular.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, saldırı emrini bizzat kendisinin verdiğini açıkladı.

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