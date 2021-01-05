İrlandalı Senatör: General Süleymani suikastının failleri adalet önüne çıkarılmalı

İRNA ile Salı günü Londra'da yaptığı röportajda konuşan Gerard Patrick Crowley, 'Cinayet cinayettir ve haklı gösterilemez. Bir kişi veya hükümet, savaş suçları veya insan hakları ihlalleri ile suçlandığında, uluslararası mahkeme bu konuda karar vermelidir' dedi.

Ddevlet terörizmini kasıtlı bir cinayet olarak gördüğünü kaydeden Crowler, 'Bu cinayet asla haklı gösterilemez ve böyle bir eylemle suçlanan herkes mahkemede yargılanmalıdır ve deliller 12 gerçek yargıç tarafından incelenmelidir' diye ekledi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Irak Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis, sekiz kişi ile birlikte, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle suikasta kurban giderek şehit oldular.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, saldırı emrini bizzat kendisinin verdiğini açıkladı.

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