İran polisi, İnterpol’dan Kanada’nın İranlı suçlular konusunda işbirliği yapmasını istedi

İran Uluslararası Polis Teşkilatı Başkanı Hadi Şirazed, mektubunda İnterpol teşkilatının ülkeler arasındaki polis teşkilatları arasındaki ihtilafları çözme merci olduğundan Kanada Polis teşkilatının çıkarılan Kırmızı Bülten’e rağmen Mohammadreza Khaveri’yi İran’a iade etmekten imtina ettiğini bildirdi.
Mektupta, Khaveri’nin Kanada’da bulunduğu yerin tam adresinin verilmesine ve orada olduğundan emin olunmasınna rağmen Kanada polisinin bu hususta İran ile işbirliği yapmadığı ifade edildi.
İran’ın büyük devlet bankalarından birinde Genel Müdürlük yapan Khaveri yüz milyonlarca dolar dolandırıcılık yaparak Kanada’ya kaçmıştır.
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2012
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