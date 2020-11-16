16 Kas 2020 18:34
Journalist ID: 1942
News Code: 84112684
0 Persons

İran polisi, İnterpol’dan Kanada’nın İranlı suçlular konusunda işbirliği yapmasını istedi

İran polisi, İnterpol’dan Kanada’nın İranlı suçlular konusunda işbirliği yapmasını istedi

Tahran, IRNA- İran Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol Başkanlığına yazdığı mektupta, İran’dan kaçarak Kanada’da bulunan İranlı ekonomik dolandırıcılar konusunda Kanada’nın işbirliği yapmadığını bildirdi.

İran Uluslararası Polis Teşkilatı Başkanı Hadi Şirazed, mektubunda İnterpol teşkilatının ülkeler arasındaki polis teşkilatları arasındaki ihtilafları çözme merci olduğundan Kanada Polis teşkilatının çıkarılan Kırmızı Bülten’e rağmen Mohammadreza Khaveri’yi İran’a iade etmekten imtina ettiğini bildirdi.

Mektupta, Khaveri’nin Kanada’da bulunduğu yerin tam adresinin verilmesine ve orada olduğundan emin olunmasınna rağmen Kanada polisinin bu hususta İran ile işbirliği yapmadığı ifade edildi.

İran’ın büyük devlet bankalarından birinde Genel Müdürlük yapan Khaveri yüz milyonlarca dolar dolandırıcılık yaparak Kanada’ya kaçmıştır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 6 =