İstihbarat Bakanı: General Süleymani'nin şehadeti davası, hukuki ve uluslararası kurul ve mahkemelere sunulmaya hazır

Kirman Şehitleri Mezarlığı'nı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alevi, 'Şehit General Süleymani'nin mazlumiyet sesinin yasal forumlarda dünya kamuoyu tarafından duyulmasını temenni ediyoruz. Bu büyük şehidin ve yoldaşlarının kanına karşı bir misyonumuz var ve bu misyonumuz çok yönlü, bir yönü de konuyu yasal olarak ele almaktır' diye belirtti.

Bu devlet suikastında bir başka ülkenin milli egemenliğinin ihlali ve devlet terörizminin tüm belgeleri olduğunu kaydeden Alevi, 'Bu konuda bin sayfadan fazla hukuki çalışma yapıldı. Hukuki boyutun yanı sıra İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin dediği gibi İran İslam Cumhuriyeti, özellikle düşman küstahlıkla geldiği ve bu terör eylemini gerçekleştirdiği için Hacı Kasım'ın kanını affedemez ve affetmeyecektir' ifadesini kullandı.

Suikastlar düzenlemeleri, bir ülkenin egemenliğini ihlal etmeleri ve sözde insan haklarını ihlal etmeleri ve ardından bir jest yapmalarının ilginç olduğunu dile getiren Alevi, 'Elbette İran İslam Cumhuriyeti, Şehit Süleymani'nin düşmanlarının suratına küçük bir tokat attı, ancak asıl tokat ve sert intikam hakkı saklıdır' diye konuştu. Dedi.

Bu intikamın ne zaman ve nasıl alınacağının İran İslam Cumhuriyeti'nin iradesine bağlı olduğunu ve İran'ın bu ağır intikamı zamanında düşmandan alacağını ve cevapsız bırakmayacağını vurgulayan Alevi, 'General Süleymani'nin kanı ayaklar altına alınamayacak. General Süleymani gibi sermaye kaybı telafi edilemez ve düşmanlarımız büyük bir suç işlediklerini biliyor' diye ekledi.

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