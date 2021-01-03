3 Oca 2021 22:13
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Dışişleri Bakanı Zarif:

Şehit Süleymani'nin şehadetinden sadece IŞİD yararlandı

Şehit Süleymani'nin şehadetinden sadece IŞİD yararlandı

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'Bölgemiz, Şehit Süleymani'nin ölümünün birinci yıldönümünü onurlu bir şekilde kutlarken, bu suikastten yararlanan tarafın IŞİD olduğunu hatırlatmak isteriz. IŞİD o suikastten beri faaliyetlerini artırmıştır' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, twitter hesabından mesaj paylaşan Zarif, 'Bir yıl önce bugün, aşırılık yanlısı teröristlerin bir numaralı düşmanı, büyük terörist tarafından korkakça suikaste kurban gitti' dedi.

Zarif, 'Bölgemiz, Şehit Süleymani'nin ölümünün birinci yıldönümünü onurlu bir şekilde kutlarken, bu suikastten yararlanan tarafın IŞİD olduğunu hatırlatmak isteriz. IŞİD o suikastten beri faaliyetlerini artırmıştır' diye ekledi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Irak Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis, sekiz kişi ile birlikte, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle suikasta kurban giderek şehit oldular.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, saldırı emrini bizzat kendisinin verdiğini açıkladı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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