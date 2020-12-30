ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı, Şehit Süleymani'ye yapılan suikastten sorumlular

Kabine toplantısında konuşan Ruhani, miladi yılın sonuna yaklaşıldığına işaret ederek, 'Yarın sona erecek bu yılda bir üzüntü ve acıyla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz yıl, aralarında bu suçun sorumlusu olan Balkan ve Dışişleri Bakanı da dahil olmak üzere ABD'li yetkililer tarafından gerçekleştirilen acımasız bir suikastte büyük generalin şehit olmasına şahit olduk' şeklinde konuştu.

Başkalarının da bu suçta suç ortağı olduğunu dile getiren Ruhani, 'Milletimiz onları bırakmayacak. O şehitlerin aziz kanlarından intikam almak ve o azizin vazgeçilmez haklarını savunmak halkımızın hakkıdır' ifadesini kullandı.

Şehit Süleymani'nin şehit edilmesinin, İran İslam Cumhuriyeti'nden, bölge milletlerinden ve bölge ülkelerinin bağımsızlığından intikam almak demek olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Bu intikam, komplolara ve Siyonizme karşı duran ve komploları bozan büyük milletlerden alındı. Siyonistler dışında Yemen, Suriye, Irak, Lübnan ve Afganistan'ın güvensizliğinden hiç kimse yararlanmıyor. Bölgedeki tüm ülkeler güvensizlikten muzdarip. Şehit Süleymani'ye suikast düzenleyerek ayağa kalkan büyük bir adamdan intikam almak istediler' değerlendirmesini yaptı.

Ruhani, 'Bazıları General'in sadece eşi benzeri olmayan cesur bir adam olduğunu düşünüyor. Bu doğru, ama bu sadece onun cesareti değil, aynı zamanda bilgeliğini gösteriyor.' diye ekledi.

General Süleymani geçtiğimiz 3 Ocak gecesi Bağdat havaalanı yakınında, Trump'ın bizzat emrini verdiği bir drone saldırısıyla şehit oldu.

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