Şehit Süleymani terörünün müsebbipleri adalete teslim olana kadar oturmayacağız

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, '' İran, Şehit Süleymani terörünün yetkilileri adalete teslim olana kadar oturmayacaktır. ‘’ dedi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter sayfasından yapılan açıklamada bu konu belirtildi. Açıklamada, ‘’ ABD, korkakça bir terör eylemi uygulayarak, uluslararası kurallar ve BM bildirgesini ayaklar altına aldı. Bu olay ABD’nin kanunları hiçe saymadığının tam göstergesidir. ‘’ ifadesi yer aldı. General Süleymani ve Irak halk güçlerinin başkan yardımcısı Ebu Mehdi EL Mühendis geçen sene ABD Helikopterlerinin Bağdat havaalanında araçlarına düzenledikleri füze saldırısında şehit oldular. Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish 2012