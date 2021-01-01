Şehit Süleymani terörünün müsebbipleri adalete teslim olana kadar oturmayacağız

Dışişleri Bakanlığının Twitter sayfasından yapılan açıklamada bu konu belirtildi.
Açıklamada, ‘’ ABD, korkakça bir terör eylemi uygulayarak, uluslararası kurallar ve BM bildirgesini ayaklar altına aldı. Bu olay ABD’nin kanunları hiçe saymadığının tam göstergesidir. ‘’ ifadesi yer aldı.
General Süleymani ve Irak halk güçlerinin başkan yardımcısı Ebu Mehdi EL Mühendis geçen sene ABD Helikopterlerinin Bağdat havaalanında araçlarına düzenledikleri füze saldırısında şehit oldular.
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2012
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