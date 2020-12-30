Reyisi: Trump, şehit Süleymani terör dosyasında birinci canidir

Şehit Süleymani terör dosyasının incelenmesi toplantısında açıklamada bulunan Reyisi, Generaş Süleymani şehadetinin acısının ve halkın amirler ve faillerin cezalandırılmasını isteminin bitmeyeceğini söyledi.

General Süleymani’nin terörizmle mücadelenin simgesi ve bölgenin güvenliğine katkı sağlayan kişi olduğunu ifade eden Reyisi, şehit Süleymani’nin teröründe rolü olan sanıklar aleyhindeki iddianamenin o merhumun ailesinin veya İran milletinin iddianamesi olmadığını, İslam ümmetinin ve dünyanın hürriyet yanlılarının ABD devlet terörizmi aleyhindeki iddianamesi olduğunu söyledi.

Reyisi, İran yargı erkinin bu dosyayı Amerikalılardan alınacak çetin intikamın bir bölümü olarak ciddiyetle takip edeceğini söyledi.

İran Yargı Erki Başkanı ABD rejimi liderlerinin bu cinayetle ilgili ali dokunulmazlıkları olduğu iddiaları ile ilgili, ‘’ Hiç bir şey ABD yetkililerinin işledikleri bu cinayetle ilgili hesap vermelerine engel olmayacaktır. ‘’ dedi.

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2012