Yabancı konukların katılımıyla General Süleymani’nin anma töreni Tahran’da düzenlendi

İran Yargı Erki Başkanı Hüccetülislam İbrahim Reyisi törende yaptığı konuşmada, General Süleymani ve yakın arkadaşlarının çabası ve şehitlerin kanlarının bereketi ile bölgedeki uyanış hiçbir zaman yok olmayacağını söyledi.

Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami de yaptığı açıklamada ABD’nin tehditlerine işaretle, ‘’ Bugün her hangi bir güçle karşı karşıya gelmek için hiçbir sorun, kaygımız yoktur. Biz gizli sözlerimizi düşman ile savaş meydanında dile getireceğiz ‘’ dedi.

Kudüs Ordusu Komutanı General İsmail Gaani de yaptığı açıklamada, ‘’ General Süleymani’nin şehit edilmesinde rolü olanlar cezalarını çekecekler ve Kudüs Gücü ile direnişin yolu ABD tahrikleri ile değişmez. ‘’ ifadesini kullandı.

Bölgede Irak, Suriye, Lübnan, Pakistan ve Afganistan son günlerde General Kasımi’nin birinci şehadet yıldönümünü kutlayan törenlere şahit olmuştur.

General Süleymani ve Irak halk güçlerinin başkan yardımcısı Ebu Mehdi EL Mühendis geçen sene ABD Helikopterlerinin Bağdat havaalanında araçlarına düzenledikleri füze saldırısında şehit oldular.

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2012