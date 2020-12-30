General Süleymani'nin kızı: General Süleymani'nin mirası İsrail işgalinin devam etmesine izin vermiyor

'Babam Filistin davasının adını taşıyan bir gücün komutanı ve başıydı' diyen Zeyneb Süleymani, 'Şehit Süleymani için Filistin ve halkının davası çok önemliydi ve bugün Filistin direnişinin gücünün İsraillileri nasıl korkuttuğunu görüyoruz' şekliinde konuştu.

General Süleymani'nin Irak, Suriye, Filistin, Lübnan ve hatta İran'da direnişi kurarak onu destekleyip güçlendirdiğini ve büyüttüğünü kaydeden Süleymani, 'General Süleymani, çok etkileyici bir popülerliğe ve çok yüksek zekaya sahip güçlü bir saha askeri komutanıydı. Babamın çok iyi bir kalbi vardı ve başarısının da bu iyi kalpten kaynaklandığını düşünüyorum' diye belirtti.

Babasının sadece komuta eden ve emreden bir siyasi ve askeri komutan olmadığı gibi halkın kalbinde taht kurduğunun altını çizen Zeyneb Süleymani, babasının Hasan Nasrallah ile olan ilişkisini kardeşçe bir aşk olarak nitelendirerek, 'Babam kendisini Ayetullah Hamanei'nin ve İran halkının gerçek bir askeri olarak görüyor ve İslam İnkılabı Rehberi'ne hayrandı. Ayetullah Hamanei, General Süleymani'nin boynunun damarı gibiydi' değerlendirmesinde bulundu.

Şehit Süleymani'nin kızı açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

'General Süleymani'nin hayatı tehlikelerle doluydu ve düşman gittiği her yerde pusuda bekliyordu. Bir seferinde iki Amerikan savaşçı, babamı taşıyan uçağı hedef almaya çalıştı. Şehit Rıza Hürremi babamın yanındaki tek korumaydı. General Süleymani savaş alanında hem komutan hem de askerdi ve hep şehitlik aradığını söylerdi.

Babam Beşşar Esad'ı halkına değer veren ve onları çok seven çok cesur bir adam olarak görüyordu. General Süleymani, Beşşar Esad'ın ayağa kalktığını ve tehdit edilmesine rağmen halkını ve ülkesini güçle savunduğunu belirtirdi. Babam aslında aynı zamanda Suriye ve İran'ı savundu ve ona göre İran halkı ile Lübnan, Suriye, Filistin ve Yemen halkı arasında hiçbir fark yoktu'.

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