Şehit General Süleymani'nin ilk el yazması kitabı 7 dilde yayınlanacak

Şehit Kasım Süleymani'nin 1. şehadet yıldönümü anısına düzenlenen basın toplantısında konuşan Emir Abdullahiyan, 'Bu tören bu yıl Hz. Fatime Yas Törenleri'nde yapılacak ve Şehit Süleymani'nin her zaman Hazret-i Fatime'eye bağlılığı, anma töreninin ana özelliği olacaktır' diye belirtti.

Şehidin kızı Zeyneb Süleymani'nin ailesi adına yıldönümü programlarını takip ettiğini kaydeden Emir Abdullahiyan, 'Birkaç gün önce şehidin ailesi ve şehidin anma görevlileri İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ile bir araya geldi ve bugün İran'da ve dünyada anma programlarının başlaması için ziller çalınacak' diye konuştu.

Bu programların sürekli olacak devam edeceğini dile getiren Emir Abdullahiyan, 'Ancak Ayetullah Hamanei'nin General Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yasını tutan tarihi vaazına denk gelen 16 Ocak'a kadar devam edecek' değerlendirmesinde bulundu.

Halkın farklı kesimlerinin inisiyatiflerini kendilerine duyurduğunu kaydeden Emir Abdullahiyan, 'Bu tören işçiler, akademisyenler ve kültür sanat çalışanlarından sporculara ve halkın tüm kesimlerine kadar ülkenin her yerinde yapılacak. Bu törenin programlarının çoğu, korona hastalığı salgını nedeniyle sağlık kuralları gereği sanal olarak düzenlenecek Ayrıca halkın katılımı ile iller, bölgesel ve uluslararası düzeyde toplantı ve konferanslar yapılacak' diye ekledi.

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