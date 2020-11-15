General Selami: Şehit General Süleymani'nin intikamını onun katillerinden alacağız

Irak Savunma Bakanı General Cuma İnad Sadun ile Devrim Muhafızları Ordu Merkezinde görüşen General Selami, 'Kesinlikle Şehit General Kasım Süleymani ve Ebumehdi Mühendis'in intikamının onun suikastçılarından alacağız' diye konuştu.

Bu intikamın bu iki şehidin şehit düşmelerine ilişkin hukuki sürecin takibi ile hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan General Selami, 'Elbette, Büyük Irak'ın oğullarının kendi yiğit oğulları Şehit Mühendis'in kanının intikamını alacaklarından eminiz' diye belirtti.

'Şüphesiz İslam dünyasında IŞİD'in düşmesi ve alaşağı edilmesinde ve bölgedeki Siyonist ve Amerikan planlarının ortadan kaldırılmasında en belirleyici ve en keskin rol, General Süleymani ve Mühendis tarafından oynandı' diyen General Selami, 'Şehit Süleymani IŞİD'in Irak'ta yenilgisini başlatan oldu ve Irak, Süleymani'nin direniş hareketinin komutanı olarak doğmasının başlangıç noktasıydı. Onun asil doğumuna şehitliği eşlik etti ve Amerikalılar bu parıltıyı göremedikleri için onu yok etmeye çalıştılar' değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ın içinde İmamların türbesi olduğu için İranlıların kalbinde olduğunu ve arzularının özgür, bağımsız, bütünleşik, büyük, güvenli ve güçlü bir Irak olduğunu kaydeden General Selami, "En büyük, en güçlü, en cesur ve becerikli komutanlarımızı IŞİD patlamasının zor şartlarında Irak'a yardım etmek için göndermemizin en önemli nedenlerinden biri, bu arzunun Irak'ta gerçekleşmesidir. General Süleymani'nin Irak'ta ve diğer İslam ülkelerinde yarattığı büyük destanlara kesinlikle bizden daha tanıdıksınız' ifadesini kullandı.

Amerikalıların ülkeyi terk etme veya ülkeden çıkarılmaları gerektiğinin altını çizen General Selami, "Amerikalıların Irak'tan çıkarılması, Irak parlamentosunun kararlarına göre uygulanmalıdır ve bu, Irak halkının kamu iradesidir. Birliği sürdürmek, iki ülkenin sınır güvenliği için toprak bütünlüğü ve bölgesel işbirliği politikalarımızdan biridir. Birleşik, özgür ve güçlerin iradesinden bağımsız bizim büyük arzumuz budur' diye ekledi.

Irak Savunma Bakanı General Cuma İnad Sadun da bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran, IŞİD'in Irak'ı işgalinin kritik döneminde bize hayati bir yardım sağladı. İran İslam Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimiz IŞİD terörizmiyle mücadelemizde bize yardımcı oldular ve o sırada bize ihtiyacımız olan her şeyi verdiler ve bunu unutmayacağız' dedi.

Ülkemizin diğer yetkilileri ile yaptığı görüşmelere de değinen General Sadun, 'İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerde, bize sınırların güvenliği ve Irak'ın güvenliği konusunda yardımcı olacağımıza söz verildi. Tahran gezimizin amacı, ikili ilişkileri genişletmek ve Irak ordusunun ihtiyaç duyduğu her şeyi İran İslam Cumhuriyeti'nden talep etmek ve sağlamaktır' değerlendirmesini yaptı.

Dün Tahran'a gelen Irak Savunma Bakanı General Sadun ve beraberindeki heyet, daha önce Savunma Bakanı General Emir Hatemi'nin resmi davetlisi olarak Cumartesi günü Tahran'a geldi.

Irak Savunma Bakanı General Sadun, İran Genelkurmay Başkanı General Bakıri, ve Milli Güvenlik Yğksek Konseyi Sekreteri Amiral Şemhani ile ayrı ayrı bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

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