İranlı yolcuların IKBY'ye geçişi yeniden başladı

İRNA'ya konuşan Ferhad Hakpenah, İranlı yolcuların bu sınır noktasından geçişinin korona virüsünün salgınından bu yana durduğunu belirterek, 'yapılan takipler neticesinde İranlı gezginlerin Kürdistan bölgesine bugünden itibaren hareketine devam edilmesi kararlaştırıldı'dedi.

Ferhad Hakpenah,'Karşı tarafın sınır başkanının açıklamasına göre ve Irak Kürdistan Bölgesi Bakanlığından alınan talimatlara göre ülkemiz vatandaşları, Merivan'da Başamak, Piranshahr'da Haci Omran ve Kasr Shirin'de Bweizkhan olmak üzere üç resmi sınırdan Irak Kürdistan Bölgesi'ne giriş yapabiliyor'diye belirtti.

IKBY'ye girerken bireyler uzman bir sağlık birimi tarafından yeni bir korona virüsü enfeksiyonu testine tabi tutulacak, sonuç olumsuz ise bölgeye girişlerine izin verilecek.